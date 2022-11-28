Reuters: Пентагон думает об отправке Киеву малых бомб для ударов «в тыл РФ» Стало известно о предложении Boeing поставить Украине «небольшие высокоточные снаряды» дальностью 150 км. Первая партия ожидается уже весной 2023-го

Фото: Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force), Public domain/Wikimedia Commons

Бомбы GBU-39 SDB стоят на вооружении Пентагона

Пентагон рассматривает предложение концерна Boeing о том, чтобы поставить Украине «дешевые небольшие высокоточные бомбы, которые можно устанавливать на имеющиеся в изобилии ракеты». Это «позволило бы Киеву наносить удары далеко в тылу России». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, попавший в распоряжение агентства. Если оборонное ведомство США заключит контракт, первая партия «ударного оружия дальностью почти 100 миль (примерно 150 км)» может отправиться на Украину уже весной 2023 года. Подробности — в материале NEWS.ru.

Много бомб по низкой цене

Военные запасы США и союзников сокращаются, и Украина сталкивается с растущей потребностью в более современном оружии по мере затягивания боевых действий. Бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), которые предлагает Boeing, включены в полдюжину планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Америки, — сообщают источники в отрасли.

GLSDB «сочетает бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26, которые стоят на вооружении США».

Фото: Ministerie van Defensie/Wikimedia Commons Управляемая авиабомба GBU-39 на истребителе F-35

На прошлой неделе главный закупщик оружия армии США Дуг Буш сообщил журналистам в Пентагоне, что в планах также ускорить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, причем не только на госпредприятиях, но и компаниями-подрядчиками.

Конфликт на Украине повысил спрос на оружие и боеприпасы американского производства, поскольку союзники США в Восточной Европе «делают много заказов» на различные виды вооружений, которые они поставляют Украине, — признал Дуг Буш.

По словам эксперта по вооружениям и безопасности Центра стратегических и международных исследований Тома Карако, речь идет о поставках больших партий по низкой цене.

Сокращение запасов в самих США объясняет спешку с приобретением большего количества оружия. Стране нужно иметь арсеналы на уровне, которые мы хотели бы держать под рукой, в том числе с прицелом на сдерживание Китая, — отмечает военный эксперт. — Кстати, после ухода США из Афганистана в наличии осталось много бомб, сбрасываемых с воздуха. Их нелегко использовать на украинских самолетах, но в нынешних условиях приходится искать инновационные способы перепрофилирования этих бомб.

Хотя несколько образцов GLSDB уже были изготовлены, существует много материально-технических препятствий для их официальных закупок Пентагоном.

План Boeing требует засекретить стоимость контракта. Также как минимум шести поставщикам пришлось бы ускорить поставки своих запчастей и услуг для быстрого производства оружия, — передает Reuters.

В компании Boeing отказались от комментариев. Не стал ничего говорить о «конкретных возможностях поставок Украине» и представитель Пентагона Тим Горман. Однако он дал понять, что «США и их союзники определяют и рассматривают наиболее подходящие системы, которые могли бы помочь Киеву».

Дальность действия GLSDB в 94 мили (150 км) позволит Украине поражать ценные военные цели, которые были вне досягаемости, и продолжать контратаки, разрушая российские тыловые районы, — утверждают собеседники Reuters.

Агентство сообщает, что система GLSDB производится совместно компаниями SAAB и Boeing и находится в разработке еще с 2019 года. В октябре исполнительный директор SAAB Микаэль Йоханссон заявил: «Мы в ближайшее время ожидаем заключения контрактов».

Согласно документу, основные компоненты GLSDB будут поступать с американских складов европейскому командованию США (EUCOM), которое контролирует поставки оружия на Украину.

Складные крылья и уход от помех

Ракетных двигателей M26 относительно много, а сами бомбы GBU-39 стоят около $40 000 за каждую. Это делает готовую GLSDB недорогой, а ее основные компоненты легкодоступными. Хотя производители оружия столкнулись с высоким спросом, эти факторы позволяют выпустить оружие к началу 2023 года даже при низких темпах производства. Снаряд GLSDB управляется по GPS, может преодолевать некоторые электронные помехи, применяться в любых погодных условиях и использоваться против бронетехники, — говорится на сайте SAAB.

GBU-39, которая будет функционировать как боеголовка GLSDB, имеет небольшие складные крылья, позволяющие ей скользить более 100 км при сбросе с самолета и поражать цели диаметром до 90 см.

Фото: Public Domain Каждая такая установка стоит около $40 тысяч

Тем временем на заводе в сельской местности штата Арканзас компания Lockheed Martin удваивает темпы по «штамповке» мобильных ракетных установок, известных как HIMARS. Оборонный подрядчик номер один в США решает проблемы с цепочкой поставок и нехваткой рабочей силы, чтобы удвоить производство до 96 пусковых установок в год, — рассказывает Reuters.

Компания даже разместила более 15 вакансий, связанных с производством HIMARS, включая инженеров по контролю качества цепочки поставок, аналитиков по закупкам и инженеров по тестированию. Правда, несмотря на растущий спрос, финансовый директор Lockheed Martin еще в июле заявил Reuters, что не ожидает значительных доходов, связанных с Украиной.