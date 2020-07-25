Reuters: неизвестные пытались выломать дверь консульства КНР в Хьюстоне

https://static.news.ru/photo/8c1b24f6-ce0a-11ea-8a45-fa163e074e61_660.jpg Фото: houston.china-consulate.org

Несколько человек, личности которых неизвестны, замечены при попытке взлома задней двери здания китайского консульства в Хьюстоне (США), сообщают СМИ.

Журналисты заявили, что группа неизвестных была замечена почти сразу после того (около полуночи по московскому времени), как в США вступило в силу распоряжение о закрытии китайского представительства. Эти люди отказались представиться, но по мнению сотрудников СМИ, являются американскими чиновниками. Ранее их же, как сообщает агентство, заметили, когда они запирали дверь с другой стороны.

21 июля Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона.

Как писал NEWS.ru ранее, МИД КНР принял решение закрыть генконсульство Соединённых Штатов в Чэнду, административном центре провинции Сычуань, уведомив об этом американское посольство.