Регулятор в США не нашёл связи между вакциной Johnson & Johnson и тромбами

https://static.news.ru/photo/faf31cf2-99c6-11eb-8c33-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США пока не обнаружило связи между вакциной Johnson & Johnson и случаями образования тромбов.

В настоящее время мы не обнаружили причинно-следственную связь с вакцинацией, и мы продолжаем наше расследование и оценку данных случаев, — говорится в заявлении представителя регулятора.

В заявлении также отмечается, что эксперты знают, что у «некоторых лиц» в Соединённых Штатах выявлялись тромбы и низкий уровень тромбоцитов после вакцинаций этим препаратом. Однако оба случая могут быть вызваны разными причинами.

Согласно данным Центров по контролю и распространению заболеваний (CDC) США, в настоящее время вакциной Johnson & Johnson привились около 4,9 млн жителей страны, передаёт New York Times.

Как писал NEWS.ru, побочная реакция, выявленная у нескольких десятков привитых от коронавируса граждан, заставила власти американских штатов временно закрыть два центра прививок. Непредвиденная ситуация сложилась после уколов препаратом компании Johnson & Johnson.