«Разбросано по всему миру»: военный эксперт о запасах оружия США Военный эксперт Дандыкин заявил, что у США нет недостатка в запасах оружия

Фото: Air Force Master Sgt. Corban Lundborg

У США нет недостатка в запасах оружия, оно «разбросано по всему миру», заявил капитан первого ранга запаса, ветеран боевых действий Василий Дандыкин. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что заявления о дефиците вооружения могут быть преувеличением: США продолжают щедро делиться им с Украиной.

Оружие США, в том числе и высокоточное, находится не только на территории самого государства, но и на всех американских базах, разбросанных по миру. И в Румынии, и в Германии, и в других странах. Пустые ящики там точно не стоят, — уточнил военный эксперт.

По словам Дандыкина, США действительно могли потратить значительную часть запасов, принимая участие в различных вооруженных конфликтах. Но при этом на обеспечение военно-промышленного комплекса (ВПК) государство продолжает выделять большие бюджеты, которые позволяют обеспечивать все необходимые нужды. Эксперт считает, что ВПК США также получает значительную прибыть за счет продажи вооружения.

Думаю, запасов у США достаточно. В любом случае, если бы оружия у страны не хватало, помощь Украине она бы не оказывала, — заключил Дандыкин.

Государственный департамент США ранее одобрил возможную продажу Тайваню оборудования и боеприпасов в рамках двух запросов на общую сумму порядка $440 млн. Уточняется, что предполагаемая поставка включает в себя как боевые, так и учебные снаряды.