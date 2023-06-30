Госдеп США одобрил продажу боеприпасов Тайваню Пентагон: Госдеп США одобрил продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на $440 млн

Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню оборудования и боеприпасов в рамках двух запросов на общую сумму порядка $440 млн. Об этом сообщает Пентагон. Там уточнили, что предполагаемая поставка включает в себя как боевые, так и учебные снаряды.

Государственный департамент сделал определение, одобрив возможную иностранную военную продажу Экономическому и культурному представительству Тайбэя в США 30-миллиметровых боеприпасов и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью $332,2 млн, — говорится в сообщении американского оборонного ведомства.

Второй запрос касается поддержки в закупке запасных и ремонтных частей для колесных транспортных средств и вооружений, его сумма составляет $108 млн.

Ранее глава Госдепартамента Энтони Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня и не намерен вступать в конфликт с Китаем.

До этого глава МИД КНР Цинь Ган 18 июня на встрече с Блинкеном отметил, что отношения Китая и США сейчас находятся на самом низком уровне в истории.