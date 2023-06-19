Вашингтон выразил свое отношение к независимости Тайваня Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Pres

Энтони Блинкен и Си Цзиньпин

США не поддерживают независимость Тайваня, заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости. Он отметил, что Вашингтон не намерен вступать в конфликт с Китаем.

Вашингтон не стремится к новой холодной войне и не хотят менять систему Китая, — сказал Блинкен.

18 июня стало известно, что несколько членов палаты представителей Конгресса США призвали Блинкена посетить Тайвань после визита в Китай. Семь представителей Республиканской партии считают, что это станет ясным сигналом для Пекина.

Глава МИД КНР Цинь Ган 18 июня на встрече с Блинкеном отметил, что отношения Китая и США сейчас находятся на самом низком уровне в истории.

Ранее директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что формирование стратегического треугольника России, Индии и Китая с добавлением других важных стран из глобального большинства положит конец гегемонии Запада. Он отметил, что необходимо укрепление сотрудничества в рамках этих государств, чтобы доминирование Запада завершилось. Кабулов подчеркнул, что этому мешают США и их союзники, пытаясь оказывать давление на Индию.