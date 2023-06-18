В США конгрессмены призвали Блинкена к провокации против Китая В США конгрессмены призвали Блинкена посетить Тайвань после визита в Китай

Фото: IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

Энтони Блинкен

Несколько членов палаты представителей Конгресса США призвали госсекретаря Энтони Блинкена посетить Тайвань после визита в Китай. Семь представителей Республиканской партии считают, что это станет ясным сигналом для Пекина, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Политики Том Тиффани, Скотт Перри, Нэнси Мейс, Байрон Дональдс, Дэн Креншоу, Энди Оглс и Ирл Картер настаивают на том, что Вашингтон должен показать ненужность разрешения от Китая для встреч с союзниками.

Самым важным станет направление ясного сигнала, что США не нужно разрешение Коммунистической партии Китая, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо еще, — считают конгрессмены.

Глава МИД КНР Цинь Ган 18 июня на встрече с Блинкеном отметил, что отношения Китая и США сейчас находятся на самом низком уровне в истории.

Ранее директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что формирование стратегического треугольника России, Индии и Китая с добавлением других важных стран из глобального большинства положит конец гегемонии Запада. Он отметил, что необходимо укрепление сотрудничества в рамках этих государств, чтобы доминирование Запада завершилось. Кабулов подчеркнул, что этому мешают США и их союзники, пытаясь оказывать давление на Индию.