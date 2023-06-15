В МИД России назвали вероятные сроки завершения доминирования Запада Представитель МИД РФ Кабулов: сотрудничество России, Индии и КНР положит конец гегемонии Запада

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Директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов

Формирование стратегического треугольника России, Индии и Китая с добавлением других важных стран из глобального большинства положит конец гегемонии Запада, заявил директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. В разговоре с RTVI он отметил, что необходимо укрепление сотрудничества в рамках этих государств, чтобы доминирование Запада завершилось.

Кабулов отметил, что этому мешают США и их союзники, пытаясь оказывать давление на Индию. Кроме того, формирование такого союза сдерживают напряженные индо-китайские отношения.

Мы надеемся, что это формирование треугольника возможно, и, конечно, это непросто с учетом <...> проблем в индо-китайских отношениях. Этому противодействует и коллективный Запад, — отметил представитель МИД.

Он уточнил, что Запад пытается играть на опасениях Индии о давних спорах Дели и Пекина по поводу пограничных территорий. Кроме того, индийцы боятся попасть в зависимость от КНР, потому что китайская экономика гораздо мощнее. Кабулов подчеркнул, что сейчас Дели находится в зависимости от долларовой системы, поэтому перед руководством страны встает тяжелый выбор.

В Индии придерживаются нейтральной позиции относительно украинского конфликта, добавил представитель МИД. В этом вопросе США и Запад также пытаются давить на Нью-Дели. Для этого используются как политические, так и экономические рычаги, которые можно фактически назвать шантажом, считает Кабулов.

Их отговаривают от взаимодействия с Россией, предлагая взамен, так скажем, свои «морковки». Но пока что индийцы стараются балансировать и не поддаются, — заключил Кабулов.

Основатель Глобального института будущего Чандран Наир ранее заявил, что страны Запада, которые отрицают новую политическую действительность, столкнутся с «великой расплатой». По его словам, ее результатом явится многополярный мир.