Западу предрекли «великую расплату» NI: Западу грозит великая расплата за попытку навязать свое лидерство миру

Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Основатель Глобального института будущего Чандран Наир заявил в статье для The National Interest, что страны Запада, которые отрицают новую политическую действительность, столкнутся с «великой расплатой». По его словам, ее результатом явится многополярный мир. Эксперт отметил, что в мире будет нарастать недоверие к западным институтам, включая СМИ.

Формируются предпосылки для великой расплаты держав западного мира. Она бросит вызов давним убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада в течение последних веков и обнажит природу приписываемого Западу права на лидерство в мире, — написал Чандран Наир.

Он добавил, что в мире произойдет переоценка международного порядка, который «служит сохранению западной гегемонии».

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что начавшееся контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия для Украины, НАТО и США. По его словам, на Западе охарактеризовали военную операцию украинской армии как «заранее обреченную». Херш подчеркнул, что Альянс практически напрямую участвует в конфликте.