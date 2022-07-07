Ради мужа и детей: директор по коммуникациям Белого дома покинет пост Директор по коммуникациям Белого дома покинет свой пост ради мужа и детей

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Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд решила покинуть свой пост после трёх лет работы в команде действующего главы государства Джо Байдена. Эту информацию подтвердили в администрации США, передаёт РИА Новости. По имеющимся данным, Бедингфилд решила больше времени уделять семье и детям. Она уволится в конце июля.

Кейт Бедингфилд, давний доверенный соратник президента Байдена, видный стратег его администрации и победоносной предвыборной кампании, покидает Белый дом в конце июля, чтобы проводить больше времени со своим мужем и маленькими детьми, — говорится в сообщении.

Бедингфилд начала работу с Байденом во времена его вице-президентсва в администрации Барака Обамы. По словам коллег, именно она сыграла ключевую роль в победе своего шефа на выборах главы государства. Глава аппарата Белого дома Рон Клейн отметил, что Бедингфилд продолжит поддерживать повестку Байдена извне.

Ранее стало известно, что бывший пресс-секретарь правительства США Джен Псаки после ухода из Белого дома станет ведущей программы, премьера которой запланирована на 2023 год на NBC. Проект находится в стадии разработки, поэтому название не раскрывается. При этом к команде телеканала она присоединится уже нынешней осенью.