Российский президент Владимир Путин появился на обложке нового номера американского журнала Newsweek .

Об этом издание сообщило в своём Twitter. Номер выйдет в августе.

В публикации в Twitter журнал рассуждает о том, что РФ использует стратегию холодной войны, подрывая демократические устои в США и снижая веру жителей в предстоящие выборы президента страны.