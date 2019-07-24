Президент РФ Владимир Путин Фото: Matteo Trevisan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

 

Российский президент Владимир Путин появился на обложке нового номера американского журнала Newsweek.

Об этом издание сообщило в своём Twitter. Номер выйдет в августе.

Можем ли мы помешать ему взломать наши выборы и подорвать нашу демократию?, — гласит подпись под его изображением.

В публикации в Twitter журнал рассуждает о том, что РФ использует стратегию холодной войны, подрывая демократические устои в США и снижая веру жителей в предстоящие выборы президента страны.

Ранее News.ru писал о том, что журналистка издания The Washington Post Анна Файфилд в своей книге «Великий исследователь» рассказала, как гадалка из КНДР предрекла американскому лидеру Дональду Трампу второй президентский срок.

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