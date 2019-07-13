https://static.news.ru/photo/2341f362-a5eb-11e9-986a-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Журналистка издания The Washington Post Анна Файфилд в своей книге «Великий исследователь» рассказала, как гадалка из КНДР предрекла американскому лидеру Дональду Трампу второй президентский срок.

По её словам, северокорейские политики хотят понять намерения американского президента касательно ситуации на полуострове. Поэтому помощник лидера КНДР Ким Чен Ына обратился к прорицательнице с вопросом о предстоящих выборов в США.

Как пишет Файфилд, ведунья предрекла Трампу победу.

Ранее победу Трампу предрекли и экономисты Moody`s Analytics. Эксперты сделали такой вывод на основе экономической модели, которая ранее использовалась для прогнозирования результатов на выборах экс-лидера США Барака Обамы. В её основу легли такие показатели, как темпы роста ВВП и инфляции, писал News.ru.