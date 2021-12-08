Псаки разъяснила ситуацию с эвакуацией граждан США с Украины

США далеки от подготовки планов экстренной эвакуации своих граждан с Украины. Об этом заявила пресс-секратрь Белого дома Джен Псаки. Ранее о разработке американскими властями планов по эвакуации граждан США с Украины в случае возникновения там «чрезвычайной ситуации» из-за напряжённой обстановки у границ с РФ сообщили некоторые СМИ.

По словам Псаки, она в курсе сообщений на эту тему.

Конечно же, у военных есть планы на случай чрезвычайных ситуаций для целого ряда потенциальных сценариев, чтобы обезопасить военнослужащих США, — сказала она в ходе брифинга для журналистов.

Представитель Белого дома отметила, что у госдепа существует собственный процесс, в рамках которого дипломаты уведомляют соотчеественников о необходимости уехать из конкретной страны, и начинают оказывать соответствующие консульские услуги.

Однако эвакуацию граждан как таковую Псаки назвал «нестандартным процессом» для правительства США.. Обычно власти публикуют предостережение с просьбой не ездить в ту или иную страну или с призывом покинуть её.

Мы даже близко не на этом этапе в настоящий момент, — подчеркнула Псаки.

Телеканал CNN сообщил 7 декабря о том, что администрация США якобы разрабатывает планы по эвакуации американских граждан с Украины в случае возникновения в стране ЧП на фоне напряжённой ситуации у границ с Россией. По данным источника телеканала, Пентагон осуществляет руководжство разработкой плана, который будет использован в случае вторжения со стороны РФ. В рамках плана предполагается как вывоз госслужащих, так и эвакуация широго круга граждан США.