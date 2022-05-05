Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома 13 мая

Джен Псаки / Фото Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома 13 мая после почти полутора лет работы. Её сменит первая на данном посту чернокожая американка и представительница ЛГБТ-сообщества Карин Жан-Пьер, которая сейчас является заместителем Псаки. Об увольнении и новом назначении сообщает администрация Белого дома.

Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер станет следующим пресс-секретарем Белого дома, — приводятся в заявлении слова президента США Джо Байдена.

Глава государства отметил, что новый пресс-секретарь обладает «опытом, талантом и добросовестным подходом» и будет «продолжать играть» лидирующую роль о работе администрации президента.

Джилл (супруга президента. — NEWS.ru) и я знаем и уважаем Карин долгое время, она станет сильным голосом, который будет говорить от моего имени и от имени этой администрации, — добавил Байден.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала российские власти снизить накал риторики в отношении ядерного оружия, потому что в ядерной войне не будет победителей. Она подчеркнула, что Вашингтон свою позицию по данному вопросу не менял.