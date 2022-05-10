Псаки объяснила нежелание США вести переговоры с Россией по Украине Псаки: США считают конструктивной помощь Украине в военном смысле, а не переговоры с РФ

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В контексте ситуации вокруг Украины США считают наиболее конструктивной поддержку Киева в переговорах с РФ и военную помощь. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Её слова приводит РИА Новости.

В ходе брифинга Псаки был задан вопрос относительно сделанного ранее президентом США Джо Байденом высказывания о том, что президент РФ Владимир Путин не имеет плана по выходу из ситуации на Украине и о том, почему Вашингтон не начнёт напрямую взаимодействовать с Москвой для разрешения этого конфликта.

Мы чувствуем, что наиболее конструктивная роль — поддерживать Украину за столом переговоров и в военном смысле, — ответила пресс-секретарь.

Ранее Байден предположил, что у Путина нет плана по выходу из ситуации, сложившейся в настоящее время на Украине. Глава Белого дома отметил, что теперь он пытается понять, «что с этим делать».

В свою очередь Путин подчеркнул, что если бы была возможность разрешить конфликт на Украине мирным путём, Россия бы непременно ею воспользовалась. По словам российского лидера, такого шанса Москве не предоставили.