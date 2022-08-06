Американская компания Ball Corporation, которая производит алюминиевые банки для пива, оценила убытки из-за ухода с российского рынка. Приостановка инвестиций и продажа предприятий в РФ приведет к потере $435 млн, говорится в финансовой отчетности, опубликованной на сайте компании.
Компания провела анализ ожидаемой возмещаемости денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировала убыток в размере $435 млн, — гласит текст документа.
Ball Corporation принадлежат три завода в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. Согласно данным компании, в прошлом году они произвели примерно 5% общего объема продукции, при этом чистая выручка составила 4%.
О прекращении работы Ball Corporation в России было объявлено в марте 2022 года. Компания планирует продать предприятия на территории РФ новому владельцу.
Ранее сообщалось, что свои убытки после ухода из России подсчитал производитель спортивных товаров Adidas. Они составили свыше €100 млн. Французская автомобильная группа Renault за первое полугодие лишилась €2,3 млрд в связи с прекращением бизнеса в РФ.
Крупнейшая мировая сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» списала $1,2 млрд после продажи своего бизнеса в России. При этом капитализация компании с начала 2022 года также снизилась на 6,6%.