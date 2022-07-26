Названа сумма убытков, которые понес «Макдоналдс» после ухода из России «Макдоналдс» потерял $1,2 млрд в результате ухода из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшая мировая сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» списала $1,2 млрд после продажи своего бизнеса в России, сообщает «Интерфакс». При этом капитализация компании с начала 2022 года также снизилась на 6,6%.

Согласно данным отчета, за прошедший квартал чистая прибыль компании уменьшилась почти вдвое — с $2,22 млрд до $1,19 млрд (около 60,5 млрд рублей). При этом квартальная выручка по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год упала не так критично — с $5,89 млрд до $5,72 млрд.

Сами же продажи в ресторанах, работающих более года, выросли сильнее, чем прогнозировалось ранее. Так, продажи в мире увеличились на 9,7%, а конкретно в Соединенных Штатах Америки — на 3,7%.

За первый квартал 2022 года в результате приостановки деятельности в России и на Украине потери американской корпорации «Макдоналдс» составили около $127 млн. При этом около $27 млн приходилось на аренду, услуги и зарплату персонала, а остальные $100 млн — это списание продуктов, которые могут испортиться в связи с закрытием ресторанов.