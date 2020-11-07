Проигрывающий Трамп надеется вернуть лидерство через суды

https://static.news.ru/photo/6c7b579e-208d-11eb-adb7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат от демократов Джо Байден не должен заявлять о правах на пост главы государства. По его словам, это будет «незаконно», поскольку судебные разбирательства в ряде штатов только начинаются.

В некоторых штатах Трамп лидировал по голосам избирателей, но подсчёты «почтового голосования» сделали фаворитом Байдена. В частности, такая картина наблюдалась в Пенсильвании и Джорджии.

У меня был такой большой отрыв во всех этих штатах вечером в день выборов, а потом этот отрыв загадочным образом исчез по прошествии нескольких дней. Возможно, этот отрыв восстановится по мере того, как будут продвигаться инициированные нами судебные разбирательства, — написал Трамп в Twitter.

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что республиканцы обратились с иском в Верховный суд США, требуя отделить и не считать бюллетени, полученные после дня выборов в Пенсильвании. Перспективы иска пока неизвестны, но в указанном штате бюллетени продолжают приниматься после дня выборов. Команда Трампа через суды требует отменить или пересчитать голоса в Висконсине, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Неваде.