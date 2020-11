Проигрывающий Трамп надеется вернуть лидерство через суды

В некоторых штатах Трамп лидировал по голосам избирателей, но подсчёты «почтового голосования» сделали фаворитом Байдена. В частности, такая картина наблюдалась в Пенсильвании и Джорджии.

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward!