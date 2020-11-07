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Проигрывающий Трамп надеется вернуть лидерство через суды

03:04, 07 ноября 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат от демократов Джо Байден не должен заявлять о правах на пост главы государства. По его словам, это будет «незаконно», поскольку судебные разбирательства в ряде штатов только начинаются.

В некоторых штатах Трамп лидировал по голосам избирателей, но подсчёты «почтового голосования» сделали фаворитом Байдена. В частности, такая картина наблюдалась в Пенсильвании и Джорджии.

У меня был такой большой отрыв во всех этих штатах вечером в день выборов, а потом этот отрыв загадочным образом исчез по прошествии нескольких дней. Возможно, этот отрыв восстановится по мере того, как будут продвигаться инициированные нами судебные разбирательства, — написал Трамп в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что республиканцы обратились с иском в Верховный суд США, требуя отделить и не считать бюллетени, полученные после дня выборов в Пенсильвании. Перспективы иска пока неизвестны, но в указанном штате бюллетени продолжают приниматься после дня выборов. Команда Трампа через суды требует отменить или пересчитать голоса в Висконсине, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Неваде.

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