Проект бюджета США на 2023 год запрещает выделять деньги батальону «Азов»

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Проект бюджета США на 2023 год запретил выделение средств для батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), следует из документа, опубликованного на сайте Белого дома. В 2015 году Конгресс США принял поправку, запрещающую финансировать «Азов», в законе о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год такая формулировка отсутствовала.

Также стало известно, что США в следующем году потратят на оборону почти на 10% больше, чем в 2022-м. Согласно документу, на эти цели выделят порядка $798 млрд. Кроме того, в проекте бюджета говорится, что президент США сможет своим решением передать Украине военное оборудование на сумму до $14,5 млрд. Еще $9 млрд можно будет потратить на обучение, экипировку, вооружение и помощь в логистике и разведке украинским представителям силовых структур.

В документе также говорится, что на бюджетную и инфраструктурную поддержку Украины отводится $13,37 млрд долларов, еще $2,4 млрд — для украинских беженцев.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за поездкой боевиков националистического полка «Азов» в США стоит американский экс-посол в России Майкл Макфол. Она отметила, что «убийц и насильников из „эскадрона смерти“, которые исповедуют русофобию и антисемитизм», сейчас принимают как почетных гостей в Госдепартаменте, Пентагоне, Конгрессе США, а также в Стэндфордском университете.