Захарова рассказала, кто организовал поездку боевиков «Азова» в США Захарова обвинила Макфола в организации поездки «азовцев» в США

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

За поездкой националистического полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) в США стоит экс-посол США в России Майкл Макфол, заявила официальный представитель МИД России Захарова, передает Telegram-канал телеканала «Звезда». Она напомнила, что три года назад американские конгрессмены призвали признать это подразделение террористической организацией.

Шокирует ничем не прикрытое чествование этого отребья по одной-единственной причине: они убивают русских, — сказала Захарова.

Она также не удивилась, что «убийц и насильников из «эскадрона смерти», которые исповедуют русофобию и антисемитизм», сейчас принимают как почетных гостей в Госдепартаменте, Пентагоне, Конгрессе США, Стэндфордском университете.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в рамках обмена России выдали 50 пленных, а Украине — 215. Среди тех, кого получил Киев, оказались командиры «Азова» Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламара (Калина).

Ранее директор украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дарья Каленюк сообщила, что бойцов националистического полка «Азов» приняли в Конгрессе США. По ее словам, с «азовцами» встретился конгрессмен от Демократической партии Адам Шефф.