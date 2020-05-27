Прививку от коронавируса планирует сделать лишь половина американцев

https://static.news.ru/photo/c557038e-a01f-11ea-a8ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sandro Pereira/Global Look Press

Только половина жителей США готова сделать прививку от коронавируса, если учёным удастся создать вакцину. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса.

20% респондентов высказались против вакцинации от COVID-19, а 31% опрошенных выразил сомнения в том, что вакцина до них дойдёт, отмечает Associated Press.

Среди тех, кто отказался делать прививку в перспективе, 7 из 10 человек высказали опасения о её безопасности.

Я не антипрививочница. Получение вакцины от COVID-19 в течение года или двух заставляет меня опасаться, что она не будет широко протестирована относительно побочных эффектов, — пояснила жительница Колорадо-Спрингс Мелани Дрис.

В опросе, проведённом в период с 14 по 18 мая, приняли участие 1056 респондентов.

Тесты на антитела, используемые для определения, были ли люди инфицированы коронавирусом, в половине случаев могут показывать ошибочные результаты. Об этом заявили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, писал NEWS.ru.