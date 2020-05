Применение полицией в США слезоточивого газа против прессы попало на видео

Инцидент произошёл на заправочной станции уже после разгона протестующих. На видео видно, как бойцы Нацгвардии, подъехав к группе журналистов на автобусе, открыли по ним огонь резиновыми пулями. После криков «Пресса!» и заявлений, что это частная территория, полицейские прекратили огонь, подошли к журналистам для проверки удостоверений, при этом потребовав опуститься их на колени или сесть, передаёт РИА Новости.

Позже один из полицейских подошёл в противогазе к одному из членов съёмочной группы и распылил ему в лицо слезоточивый спрей из баллончика. Журналист начинает кашлять, и говорит в камеру о том, что ему в лицо брызнули из баллончика.