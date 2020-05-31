Применение полицией в США слезоточивого газа против прессы попало на видео

https://static.news.ru/photo/9a6e6f44-a327-11ea-b0f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сети появилось видео, на котором видно, как полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева.

Инцидент произошёл на заправочной станции уже после разгона протестующих. На видео видно, как бойцы Нацгвардии, подъехав к группе журналистов на автобусе, открыли по ним огонь резиновыми пулями. После криков «Пресса!» и заявлений, что это частная территория, полицейские прекратили огонь, подошли к журналистам для проверки удостоверений, при этом потребовав опуститься их на колени или сесть, передаёт РИА Новости.

Позже один из полицейских подошёл в противогазе к одному из членов съёмочной группы и распылил ему в лицо слезоточивый спрей из баллончика. Журналист начинает кашлять, и говорит в камеру о том, что ему в лицо брызнули из баллончика.

Minneapolis police march on a parking lot where VICE reporter @MichaelAdams317 is sheltering. He is wears a press badge.



âIâm Press! Press! Press!â



Cop shouts âI DONâT CAREâ and throws him to the ground. Another cop pepper sprays him directly in the face. pic.twitter.com/OqOA8Odu0M — Chad Loder (@chadloder) May 31, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Миннеаполиса сделали официальное заявление о прекращении волнений и беспорядков. По данным Telegram-канала Life Shot, на городские улицы направлены патрули военной техники, которые проедут в том числе по спальным районам. Некоторых людей бойцы Национальной гвардии загоняли по домам силой. По тем, кто сопротивлялся, открывали огонь резиновыми пулями.