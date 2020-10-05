Пресс-секретарь Трампа заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/453bbb48-0723-11eb-8331-fa163e074e61_660.jpg Кейли Макинэни Фото: Erin Scott/Pool via CNP/Global Look Press

Медики выявили коронавирусную инфекцию у Кейли Макинэни, пресс-секретаря президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, недавно госпитализированного с COVID-19 в больницу.

В понедельник результаты моего теста на коронавирус оказались положительными. Симптомов нет. Я начну процесс карантина и продолжу работать от имени американского народа удалённо, — сообщила помощница хозяина Белого дома в Twitter.

Макинэни подчеркнула, что до этого она регулярно проверялась на наличие коронавирусной инфекции, в том числе ежедневно с четверга, когда COVID-19 был выявлен у помощницы президента США Хоуп Хикс, а потом и у самого главы государства.

Американский лидер получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус 1 октября, однако сразу не сообщил об этом и отправился давать интервью журналистам Fox News. 5 октября президент впервые после заражения начал активно писать в Twitter.

Глава аппарата американского Белого дома Майк Медоуз заявил, что Дональда Трампа могут выписать из госпиталя уже вечером 5 октября, писал NEWS.ru.