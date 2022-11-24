Пресс-секретарь Байдена поругалась с журналистами в ходе брифинга Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер устроила перепалку с журналистами в ходе брифинга

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер устроила перепалку с журналистами во время брифинга. Причиной скандала стал вопрос предствительницы издания Daily Caller главному инфекционисту США Энтони Фаучи, что он сделал для расследования происхождения коронавируса. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Я не даю слово людям, которые кричат. Вы ведете себя неуважительно по отношению к своим коллегам, и вы ведете себя неуважительно по отношению к нашему гостю. Я не буду давать вам слово, если вы будете кричать, и к тому же вы занимаете время, потому что доктор Фаучи должен уйти через пару минут. Я закончила, я не буду с вами ругаться, — с раздражением сообщила Жан-Пьер.

Другой журналист поддержал коллегу, заявив, что ее вопрос был обоснован. В ответ на это представитель Белого дома заявила, что сейчас «не ваша очередь».

Это не первый инцидент подобного рода с участием Карин Жан-Пьер. Ранее она прерывала журналистку, задавшую вопрос о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, который в ходе пресс-конференции обратился к умершей конгрессвумен Джеки Валорски. Жан-Пьер заявила журанлистке, что сейчас «не ее очередь говорить». При этом она отметила, что Байден позвал погибшую, поскольку «постоянно думает о ней».

Инцидент произошел во время конференции в Вашингтоне. Байден решил дать слово конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она погибла в автокатастрофе в августе этого года. Президент сначала хотел отыскать ее взглядом, потом позвал ее в микрофон, а после того, как Валорски так и не появилась, Байден объявил, что она хотела бы здесь оказаться.