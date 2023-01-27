Препарат AstraZeneca от COVID-19 лишился лицензии из-за неэффективности

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Вакцина от COVID-19

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отозвало лицензию у препарата на основе антител Evusheld для профилактики и лечения COVID-19, сообщается на сайте компании-производителя AstraZeneca. Решение было принято из-за того, что в США в настоящее время распространены подвиды инфекции, против которых препарат неэффективен.

Согласно результатам исследований, Evusheld не действует на ряд подвидов «омикрона», в числе которых BQ.1, BQ.1.1, BF.7, BF.11, BA.5.2.6, BA.4.6, BA.2.75.2, XBB и XBB.1.5.1 При этом на их долю приходится более 90% случаев заболевания коронавирусом в США.

В FDA отметили, что лицензия Evusheld может быть восстановлена, если распространение этих вариантов коронавируса в стране снизится до 90% и ниже на постоянной основе. В связи с этим AstraZeneca рекомендовано надлежащим образом хранить имеющиеся запасы препарата на случай, если чувствительные к нему подвиды COVID-19 вновь получат высокое распространение.

В других странах, включая ЕС и Японию, где Evusheld получил лицензию, его применение по-прежнему разрешено. Препарат является «коктейлем» моноклональных антител, который применяют при невозможности использовать другую вакцину.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что разработанные ранее вакцины от коронавируса могут оказаться бесполезными против нового подвида «омикрон»-штамма «кракен». Он отметил, что для понимания, насколько действенна вакцина, нужно время. По словам Тимакова, сейчас необходимо дождаться результатов исследований и на их основании решать, какой препарат может быть действенным в борьбе с «кракеном».