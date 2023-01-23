Инфекционист назвал вакцины от COVID-19 бесполезными от «кракена» Инфекционист Тимаков: обычные вакцины от COVID-19 могут не защитить от «кракена»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцины, разработанные ранее для борьбы с коронавирусной инфекцией, могут оказаться бесполезными в борьбе с новым подвидом «омикрон»-штамма «кракен», считает врач-инфекционист Евгений Тимаков. В беседе с ИА SM.News специалист уточнил, что пока говорить об эффективности или неэффективности препаратов рано.

Здесь очень вопрос дискутабельный. Я за вакцинацию от коронавируса руками и ногами тогда, когда она эффективна. В данный момент зарубежные исследования показывают, что даже модифицированные вакцины неэффективны против «кракена», — рассказал эксперт.

Он отметил, что для понимания, насколько действенна вакцина, нужно время. По словам Тимакова, сейчас необходимо дождаться результатов исследований и на их основании решать, какой препарат может быть действенным в борьбе с «кракеном».

Телеведущая Елена Малышева ранее призвала не бояться нового подвида коронавирусной инфекции. По словам терапевта, у врачей не вызывает тревоги появление «кракена». Малышева отметила, что болезнь в большинстве случаев протекает как ОРЗ.

В России о первом случае заражения «кракеном» стало известно 12 января. Новый подвид «омикрона» выявили у пациентки из Пензы. Заболевание было зафиксировано 27 декабря 2022 года.