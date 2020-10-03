Представитель рассказал о результатах теста на COVID-19 сына Трампа

Сын президента США Эрик Трамп и его супруга Лара, которые присутствовали на первых дебатах кандидатов на пост главы государства и были при этом без масок, сдали тест на коронавирус. Результат — отрицательный.
Об этом сообщил представитель супругов в Instagram Лары Трамп. По его словам, пара намерена предпринимать все необходимые меры предосторожности, чтобы не заразиться COVID-19.
На этот момент результаты теста на COVID у них обоих отрицательные, — говорится в сообщении.
Эрик и Лара Трамп присутствовали на дебатах кандидатов в президенты США, одним из которых является действующий американский лидер Дональд Трамп. Мероприятие прошло в ночь на 30 сентября в Кливленде. Спустя несколько дней стало известно, что Дональд Трамп и его супруга Мелания получили положительный результат теста на коронавирус.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американский президент Дональд Трамп проведёт ближайшие дни в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
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