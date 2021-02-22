Посольство РФ почтило память жертв коронавируса в США

https://static.news.ru/photo/4414c814-75a4-11eb-9527-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Embassy in the USA via globallookpress.com/Global Look Press

Российское посольство в США почтило память жертв коронавирусной инфекции в Штатах. Об этом сообщается в официальном аккаунте дипмиссии в Twitter.

Сегодня наш флаг приспущен в знак солидарности с американскими гражданами, скорбящими по более чем 500 тысячам жизней, унесённых пандемией COVID-19, — говорится в сообщении.

Today our flag flies at half-mast as a sign of solidarity with the American people mourning the loss of more than 500,000 lives claimed by #COVID19 pandemics. #StaySafe pic.twitter.com/29HDUs860i — Russian Embassy in USA (@RusEmbUSA) February 23, 2021

Преодоление полумиллионного рубежа жертв коронавируса в США было подтверждено во вторник 23 февраля. Соответствующие цифры приводит Университет Джонса Хопкинса. Согласно данным организации, на утро вторника зафиксировано 500 244 летальных исхода в Штатах.

Ранее американский лидер Джо Байден объявил в стране пятидневный траур по умершим от COVID-19. Местные СМИ отмечают, что жертвами болезни в стране стало больше человек, чем в совокупности погибло во время Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войн.

Как писал NEWS.ru, повышение налогов, в первую очередь в корпоративной сфере, может понадобиться в Соединённых Штатах Америки для финансирования восстановления экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом рассказала глава Минфина США Джанет Йеллен.