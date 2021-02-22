Посольство РФ почтило память жертв коронавируса в США

Преодоление полумиллионного рубежа жертв коронавируса в США было подтверждено во вторник 23 февраля. Соответствующие цифры приводит Университет Джонса Хопкинса. Согласно данным организации, на утро вторника зафиксировано 500 244 летальных исхода в Штатах.
Ранее американский лидер Джо Байден объявил в стране пятидневный траур по умершим от COVID-19. Местные СМИ отмечают, что жертвами болезни в стране стало больше человек, чем в совокупности погибло во время Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войн.
Как писал NEWS.ru, повышение налогов, в первую очередь в корпоративной сфере, может понадобиться в Соединённых Штатах Америки для финансирования восстановления экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом рассказала глава Минфина США Джанет Йеллен.