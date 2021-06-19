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Посол США заявил о скором возвращении в Москву

14:27, 19 июня 2021
Джон Салливан Джон Салливан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что в скором времени вернётся в Москву для реализации решений саммита в Женеве. Его слова приводит пресс-секретарь американского посольства в своём Twitter.

Вернусь в Россию в скором времени, — сказал дипломат.

По его словам, он с нетерпением ждёт возвращения в Москву после важного саммита, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена.

По итогам саммита России и США в Женеве было решено, что послы обеих стран вернутся в посольства в Москве и Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что посол России в США Анатолий Антонов вернётся в Вашингтон на следующей неделе. Антонов вернулся в Москву из Вашингтона 21 марта после резонансного интервью главы Белого дома Джо Байдена, в котором он назвал российского лидера «убийцей».

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