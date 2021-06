Посол США заявил о скором возвращении в Москву

По его словам, он с нетерпением ждёт возвращения в Москву после важного саммита, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена.

AmbSullivan: “After an important summit, I look forward to returning to Moscow soon to lead the strong team @USEmbRu as we implement #POTUS Biden’s policy directives outlined in Geneva, including strategic stability, #humanrights , a stable & predictable relationship w/ #Russia .”