Посол США заявил о скором возвращении в Москву

https://static.news.ru/photo/6dc6f0fa-d0f4-11eb-b4e4-96000091f725_660.jpg Джон Салливан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что в скором времени вернётся в Москву для реализации решений саммита в Женеве. Его слова приводит пресс-секретарь американского посольства в своём Twitter.

Вернусь в Россию в скором времени, — сказал дипломат.

По его словам, он с нетерпением ждёт возвращения в Москву после важного саммита, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена.

AmbSullivan: âAfter an important summit, I look forward to returning to Moscow soon to lead the strong team @USEmbRu as we implement #POTUS Bidenâs policy directives outlined in Geneva, including strategic stability, #humanrights , a stable & predictable relationship w/ #Russia .â — Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) June 19, 2021

По итогам саммита России и США в Женеве было решено, что послы обеих стран вернутся в посольства в Москве и Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что посол России в США Анатолий Антонов вернётся в Вашингтон на следующей неделе. Антонов вернулся в Москву из Вашингтона 21 марта после резонансного интервью главы Белого дома Джо Байдена, в котором он назвал российского лидера «убийцей».