https://static.news.ru/photo/5b601a18-56e8-11ea-885f-fa163e074e61_660.jpg Джон Салливан Фото: U.S. Department of State/flickr.com

Американский посол в РФ Джон Салливан был в числе чиновников, нелояльных к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу.

По данным издания Axios, Белый дом и сторонники американского лидера составили список нелояльных политиков, которых посчитали необходимым «вытеснить». Их места собирались отдать доброжелательно настроенным и поддерживающим президента США.

Кроме Салливана в список попали заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Дэвид Хейл, а также бывший прокурор Вашингтона Джесси Лью.

Ранее NEWS.ru писал, что глава США Дональд Трамп обвинил представителей оппозиционных сил и СМИ в придумывании о нём небылиц. По его мнению, информация, которая постоянно появляется, порочит лично его и членов администрации президента. Американский лидер полагает, что из-за успехов его команды в области экономики Демократическая партия не имеет возможности конструктивно критиковать его действия. Поэтому они искажают факты и занимаются откровенным подлогом.