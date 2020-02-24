Американский посол в РФ Джон Салливан был в числе чиновников, нелояльных к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу.
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Кроме Салливана в список попали заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Дэвид Хейл, а также бывший прокурор Вашингтона Джесси Лью.
Ранее NEWS.ru писал, что глава США Дональд Трамп обвинил представителей оппозиционных сил и СМИ в придумывании о нём небылиц. По его мнению, информация, которая постоянно появляется, порочит лично его и членов администрации президента. Американский лидер полагает, что из-за успехов его команды в области экономики Демократическая партия не имеет возможности конструктивно критиковать его действия. Поэтому они искажают факты и занимаются откровенным подлогом.
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