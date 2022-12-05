После падения ракеты в Польше между США и Украиной возникли разногласия WSJ: Вашингтон недоволен попыткой Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

В США остались недовольны тем, что президент Украины Владимир Зеленский под предлогом падения ракеты в Польше попытался втянуть НАТО в открытый вооруженный конфликт с Россией, пишет Wall Street Journal. Западные политики по-прежнему пытаются избежать любых прямых столкновений с Москвой.

Произошедшее той ночью выявило напряженность, которая присутствовала с начала конфликта: в то время как Киев надеется усилить роль НАТО на Украине, Вашингтон и его европейские союзники полны решимости избегать шагов, которые могут спровоцировать прямой конфликт между Альянсом и Россией, — написали в издании.

В этом, по мнению газеты, заключается главное разногласие между Украиной и США: Киев хочет открытого выступления западных войск против России, в то время, как на Западе пытаются этого избежать.

Некоторые европейские и американские официальные лица все еще задаются вопросом: не пытался ли Зеленский и его помощники использовать ЧП в Польше как возможность более тесно вовлечь НАТО в конфликт, что, по словам западных политиков, Киев пытался сделать на различных этапах конфликта, — добавили обозреватели.

В то же время Зеленский остался недоволен последними призывами США к переговорам с Россией. Все это вместе привело к самой серьезной напряженности между Киевом и Вашингтоном с начала конфликта.

После падения ракеты в Польше 15 ноября в МИД Польши сначала заявили, что ракета произведена в России, затем президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому ракета принадлежала. В Минобороны России сообщили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США считают упавшую в Польше ракету украинской. На регулярном пятничном брифинге для журналистов она заявила, что официальные лица Вашингтона и Варшавы контактировали с Украиной, «чтобы прояснить факты».