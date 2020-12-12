Посетителям аттракционов парка Disney начали дорисовывать маски на фото

https://static.news.ru/photo/01244c2c-3ca2-11eb-b0ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Global Look Press

В американском штате Флорида гостям Disney World, которые откажутся надеть в парке аттракционов маску, дорисуют её с помощью фотошопа.

Об этом рассказал в закрытой группе в Facebook Disney World Junkies один из его посетителей. Он опубликовал кадр, на котором видно, что у одной из женщин средство защиты было дорисовано в приложении.

По данным телеканала Fox News, один из гостей парка опубликовал в закрытой группе в Facebook Disney World Junkies фото, купленное им после посещения аттракциона. На снимке видно, что одной из посетительниц дорисовали маску на лице.

По версии журналистов WDW News, таким образом администрация парка идёт на компромисс. После того как парки открылись, они не оказывали услугу у PhotoPass, позволяющую приобрести цифровую подборку всех фотографий, сделанных во время визита, если на госте не было маски. Теперь администрация согласилась и на то, чтобы дорисовывать маску, а не терять прибыль.

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