Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что власти США готовятся к любым шагам Ирана в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.
По его словам, проведена работа по увеличению числа военнослужащих в регионе. Кроме того, Вашингтон принимает меры для защиты систем кибербезопасности,
Моя команда, дипломаты в регионе делают всё возможное, чтобы убедиться, что объекты, [по которым Иран может нанести удар], подготовлены ко всему, что может произойти, если Иран допустит ошибку и решит атаковать их, — сказал он.
Как писал NEWS.ru, глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.
В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.
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