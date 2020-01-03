https://static.news.ru/photo/efb48868-f5d9-11e9-b425-fa163e074e61_660.jpg Госсекретарь США Майкл Помпео Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что власти США готовятся к любым шагам Ирана в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

По его словам, проведена работа по увеличению числа военнослужащих в регионе. Кроме того, Вашингтон принимает меры для защиты систем кибербезопасности, передаёт Fox News.

Моя команда, дипломаты в регионе делают всё возможное, чтобы убедиться, что объекты, [по которым Иран может нанести удар], подготовлены ко всему, что может произойти, если Иран допустит ошибку и решит атаковать их, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.