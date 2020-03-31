Госсекретарь США Майк Помпео рассказал журналистам, что сотрудники Госдепартамента не смогли избежать заражения коронавирусом.
Каждое утро я читаю сводки новостей со всего мира, не стало одного из сотрудников госдепа, нашего коллеги, из-за этого вируса. Теперь около 3 тысяч американцев умерли, это трагедия, — заявил Помпео во время брифинга.
По его словам, COVID-19 был диагностирован у 40–50 сотрудников ведомства, включая персонал, который был набран по месту работы американских посольств и консульств за рубежом.
В понедельник представители ведомства сообщали другую информацию. В пресс-службе заявляли, что коронавирусом заразились 75 сотрудников ведомства за границей и 30 непосредственно на территории США.
NEWS.ru писал, что Майк Помпео заявлял, что все страны мира должны предоставлять правдивую информацию по ситуации с коронавирусом. Он заверил, что США также будут информировать другие страны.
Всего в мире коронавирусом заразились более 786 тысяч человек, скончались более 37 тысяч, излечились более 166 тысяч. В России COVID-19 диагностирован у 2337 человек, 17 человек умерли, более 100 излечились. В Москве вирус обнаружен у 1613 человек.
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