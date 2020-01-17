https://static.news.ru/photo/6627cbba-3949-11ea-b3af-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политика Соединённых Штатов Америки в отношении России не изменится после отставки правительства РФ, заявил глава Госдепа Майкл Помпео.

Моё мнение таково: нам нужно оценить, как всё это будет развиваться <...> Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве, — рассказал дипломат в интервью журналисту Тони Кацу.

15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

На следующий день Госдума согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. После этого президент Владимир Путин подписал указ о его назначении. Он вступил в силу с момента его подписания. 17 января Мишустину предоставили положенную по закону государственную охрану, писал NEWS.ru.