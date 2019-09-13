https://static.news.ru/photo/6eda98fc-d50b-11e9-a759-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: MFA Russia/Global Look Press

Белый дом обсуждает назначение на пост советника президента США по вопросам нацбезопасности Майкла Помпео. Главный дипломат страны будет выполнять обе работы.

Если такое решение будет принято, Помпео станет вторым человеком в истории США после Генри Киссинджера, который два года был и советником по нацбезопасности, и госсекретарём, сообщает CNN .

Пока неясно, насколько серьёзно Трамп рассматривает это назначение. Помпео предоставил ему список других претендентов на должность. Пока Помпео остаётся главным советником президента США по внешней политике.

Ранее News.ru сообщал, что у президента Соединённых Штатов Дональда Трампа есть пять человек, которые хотят занять место уволенного советника по национальной безопасности Джона Болтона.