Пользователи Twitter раскритиковали речь Байдена на пресс-конференции

Пользователь Five Times August уточнил , что дело касается не только ответа на данный вопрос, но и всей пресс-конференции в целом. По его мнению, ответы Байдена были похожи на мешанину из пауз, бормотания и запинок. Ещё один пользователь предположила, что президент «пропустил свой 18-часовой сон».

Однако некоторые другие пользователи восприняли долгие паузы между фразами как попытку тщательно обдумать ответ на вопрос, чтобы СМИ не переврали слова американского лидера. Одна из пользователей назвала его поведение умным и вдумчивым, в отличие от предыдущих выступлений.