Пользователи Twitter раскритиковали речь Байдена на пресс-конференции

Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после его ответа на один из вопросов во время пресс-конференции. По их мнению, при ответе на вопрос о планах использовать открытие школы в пригородах в качестве способа привлечения избирателей глава Белого дома делал слишком долгие паузы между предложениями, что сделало его ответ «скомканным и невнятным».

Пользователь Five Times August уточнил , что дело касается не только ответа на данный вопрос, но и всей пресс-конференции в целом. По его мнению, ответы Байдена были похожи на мешанину из пауз, бормотания и запинок. Ещё один пользователь предположила, что президент «пропустил свой 18-часовой сон».

Интересно послушать, как такое выступление прокомментируют избиратели Байдена. Скажут, что он растерялся? Или был чем-то смущён? Или всё вместе? — спрашивает David Hammond.

Однако некоторые другие пользователи восприняли долгие паузы между фразами как попытку тщательно обдумать ответ на вопрос, чтобы СМИ не переврали слова американского лидера. Одна из пользователей назвала его поведение умным и вдумчивым, в отличие от предыдущих выступлений.

This clip is painful to watch.



Biden freezes up and loses his train of thought multiple times in a matter of two minutes.



Watch this.. pic.twitter.com/IB5fUhixZX — Benny (@bennyjohnson) January 20, 2022

Ранее пользователи Twitter отметили странную позу Байдена во время выступления на встрече с избирателями. В очередной раз глава Белого дома стал объектом для насмешек. Некоторые ехидно подметили, что в тот момент у президента пропала мышечная память. Ещё один из пользователей сказал, что подобным образом главу Белого дома «отключили на минуту, а затем снова подключили».