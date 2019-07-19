https://static.news.ru/photo/b3093c82-aa8f-11e9-9463-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Danita Delimont

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США сообщает, что около половины жителей страны проживает в зонах аномальной жары.

Уточняется, что 147 миллионов человек в центре и на востоке Штатов находятся в условиях нехарактерной для региона климатической ситуации. FEMA и Национальная служба погоды призвали американцев проверять самочувствие знакомых им пожилых и нездоровых людей.

147 million people in the Central and Eastern U.S. are currently under a Heat Advisory or Excessive Heat Warning. Very warm overnight temperatures limit recovery from daytime heat. Check on anyone vulnerable to heat, such as the elderly or sick. #HeatSafety #KeepYourCool https://t.co/qZzNuvAVbd — National Weather Service (@NWS) 19 июля 2019 г.

Температура в Вашингтоне 20 июля поднимется до плюс 38 по Цельсию, в Нью-Йорке — до плюс 36 градусов.

Как писал News.ru ранее, французские синоптики зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений в стране. В городе Верарг 28 июня воздух прогрелся до +46 градусов, сообщается на сайте метеорологической службы Meteo France.