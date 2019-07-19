Фото: Danita Delimont

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США сообщает, что около половины жителей страны проживает в зонах аномальной жары.

Уточняется, что 147 миллионов человек в центре и на востоке Штатов находятся в условиях нехарактерной для региона климатической ситуации. FEMA и Национальная служба погоды призвали американцев проверять самочувствие знакомых им пожилых и нездоровых людей.

Температура в Вашингтоне 20 июля поднимется до плюс 38 по Цельсию, в Нью-Йорке — до плюс 36 градусов.

Как писал News.ru ранее, французские синоптики зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений в стране. В городе Верарг 28 июня воздух прогрелся до +46 градусов, сообщается на сайте метеорологической службы Meteo France.

 

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