Уточняется, что 147 миллионов человек в центре и на востоке Штатов находятся в условиях нехарактерной для региона климатической ситуации. FEMA и Национальная служба погоды призвали американцев проверять самочувствие знакомых им пожилых и нездоровых людей.

147 million people in the Central and Eastern U.S. are currently under a Heat Advisory or Excessive Heat Warning. Very warm overnight temperatures limit recovery from daytime heat. Check on anyone vulnerable to heat, such as the elderly or sick. #HeatSafety #KeepYourCool https://t.co/qZzNuvAVbd