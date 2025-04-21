Политолог оценил заявление Трампа о скором завершении СВО Политолог Маркелов усомнился в заявлении Трампа о скором завершении СВО

Фото: Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Высказывания главы Белого дома Дональда Трампа о возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной на этой неделе не соответствуют действительности, заявил 360.ru политолог Сергей Маркелов. По его словам, Трамп всегда работает на опережение.

Мы уже привыкли, что он работает на опережение. Это стилизация работы с политической информацией у него и его команды — анонсировать, толкать. Я думаю, что это очередная попытка выдать желаемое за действительное и намекнуть, что терпение заканчивается, — объяснил эксперт.

Маркелов отметил, что более вероятным является сценарий, при котором США отстранятся от урегулирования конфликта и переключатся на другие приоритеты. Такое может произойти, если мирное соглашение не будет достигнуто в определенные сроки.

Ранее первый заместитель председателя Госсовета республики Сергей Цеков заявил, что необходимо дождаться официальных заявлений США о признании Крыма российским регионом. Он отметил, что даже обсуждение такой возможности уже является позитивным сигналом для жителей полуострова.