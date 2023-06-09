Политолог: фиаско на Украине ударит по репутации Байдена Политолог Тимофеев: республиканцы могут использовать провал наступления ВСУ для атаки на демократов

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Возможный провал украинского контрнаступления ударит по престижу президента США Джо Байдена, заявил NEWS.ru программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. По его мнению, эту тему могут использовать в своих интересах оппоненты Байдена из Республиканской партии, поскольку до выборов президента США осталось чуть больше полутора лет.

Тимофеев напомнил, что вокруг контрнаступления украинских военных много информационного шума и прежде всего на Западе. На этом фоне продолжаются масштабные поставки вооружения ВСУ, добавил он.

Понятно, что если Украине не удастся добиться поставленных целей, если ВСУ постигнет неуспех, то это станет ударом по президенту Байдену — часть ответственности будет лежит и на нем, — сказал собеседник NEWS.ru.

На его взгляд, тему возможного провала ВСУ могут использовать в своих интересах республиканцы.

Республиканская партия активно обсуждает тему вооруженного конфликта на далекой Украине, ее представители ведут горячие дискуссии в Конгрессе по антироссийскому и антикитайскому трекам. Атаку на Байдена они могут выстраивать, исходя из позиции: США увязают в противостоянии с Россией и при этом не могут сдержать рост Китая. Пекин все больше становится значимым игроком в мире, — пояснил программный директор РСМД.

Однако, по его мнению, трудно сказать, насколько критичными в итоге окажутся эти удары для американского лидера.

Не думаю, что тема конфликта вокруг Украины станет основным фактором для избирательной кампании Байдена. Гораздо большую роль в США, как обычно, играют внутриполитические вопросы. Налоги, здравоохранение, миграция для американского избирателя остаются более приоритетными, — заключил Тимофеев.

5 июня украинское контрнаступление началось на Запорожском направлении. Командующий 58-й армией Вооруженных сил России, генерал-майор Иван Попов заявил, что в ночь на четверг ВСУ попытались проломить российскую оборону под Токмаком для дальнейшего выхода к Азовскому морю. По его словам, этому удалось воспрепятствовать при помощи разведки, огневого поражения и танков, которые смогли отразить натиск ВСУ. Генерал добавил, что высочайшая плотность минных полей в обороне позволила остановить все четыре колонны украинских войск.

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