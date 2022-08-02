Политолог дал совет Пелоси, как правильно встретиться с лидерами Тайваня Политолог Светов: Пелоси стоит встретиться с лидерами Тайваня в транзитной зоне

Фото: Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чтобы не ухудшить взаимоотношения США и Китая спикер палаты представителей Штатов Нэнси Пелоси может высадиться в транзитной зоне и поговорить с властями Тайваня, не посещая город, предположил политолог Юрий Светов в беседе с «360». По его мнению, визит американского политика может стать причиной серьезного конфликта между двумя странами.

Идет игра на нервах — прежде всего китайского руководства, но и американских военных тоже. По сути, из-за нее, из-за ее желания побывать на Тайване возможен серьезный конфликт между двумя странами, которые и могущественны, и связаны между собой торгово-экономическими отношениями как никто в мире, — уточнил Светов.

Он отметил, что США могут попытаться смягчить негодование Китая, запросив посадку самолета с Пелоси в транзитной зоне. Однако, добавил политолог, Пекин может вообще не пропустить самолет с американским политиком в воздушную зону Тайваня. Он напомнил о похожем случае с экс-госсекретарем США Майком Помпео: тот прилетел на Тайвань, но на острове отключили электричество. Тогда ходили слухи, что это сделали китайские хакеры, рассказал Светов.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что возможный визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань подорвёт отношения Пекина и Вашингтона. Дипломат при этом назвал провокацией поездку американского политика на остров. По его словам, подобные действия подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая.