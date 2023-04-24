Политолог: антироссийские санкции разрушили финансовую систему США Политолог Соломонов заявил, что антироссийские санкции разрушили финансовую систему США

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Антироссийские санкции стали ошибкой для США и разрушили финансовую американскую систему, заявил политолог Владимир Соломонов. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» эксперт пояснил, что многие страны не хотят находиться под влиянием Запада и Вашингтона, в связи с чем США теряют своих ключевых партнеров.

Они [США] хотели задавить Россию, но в итоге получили проблемы в экономике и внешней политике, а также лишились статуса гегемона. <...> Они разрушили свою финансовую систему и теперь теряют ключевых партнеров, — уточнил политолог.

По словам Соломонова, тренд по дедолларизации набирает популярность. Он отметил, что это связано с ненадежностью валюты и желанием стран третьего мира развиваться самостоятельно и выйти из-под контроля Вашингтона. Государства начинают отказываться от доллара в международных расчетах. Соломонов считает, что в будущем к такому решению могут прийти страны Европейского союза.

Политолог уточнил, что доллар перестанет быть основной валютой для международных расчетов в обозримом будущем. При этом страны с большой вероятностью воспользуются опытом России и перейдут на расчет в национальных валютах. Он добавил, что иностранные инвесторы также могут отказаться от вложений в госдолг США после заморозки российских активов.

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин ранее заявил о том, что процесс дедолларизации приведет к завершению доминирования американской валюты. При этом дипломат признал, что позиции доллара в мировой экономике пока еще сильны.