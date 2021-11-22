Полиция назвала возможную причину наезда машины на толпу в Висконсине

Подозреваемый в наезде на толпу в Висконсине, в результате которого погибли пять человек и ещё 40 пострадали, вероятно, действовал непредумышленно. По данным полиции, он ехал быстро, чтобы сбежать с другого места преступления. Об этом сообщает телеканал ABC.

Следователи пришли к такому выводу на основе показаний и видео с места происшествия. Высокопоставленный источник в правоохранительных органах также сообщил, что в автомобиле мог находиться ещё один человек. Эта информация пока не подтверждена, полиция проверяет её.

Ранее автомобиль врезался в толпу людей на рождественском параде в городе Уокешо в США. Среди тех, на кого наехал внедорожник, были и участницы коллектива «Танцующие бабушки». Водитель, въехавший в толпу, открыл стрельбу из окна и скрылся.

В результате пять человек погибли, ещё 40 получили травмы. Многие из пострадавших самостоятельно добрались до больниц. Подозреваемый задержан. Отмечается, что им является рэпер Дэррел Брукс, известный под псевдонимом MathBoi Fly. Музыканта ранее обвиняли в домашнем насилии и сопротивлении полиции.

В одном из клипов рэпера на заднем фоне видна машина. По предварительной информации, именно на ней он въехал в участников рождественского парада. Полиция не исключает, что произошедший инцидент может быть террористическим актом.