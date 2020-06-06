Полицейские лишились работы за сбитого с ног демонстранта в США

https://static.news.ru/photo/7dee94f6-a77e-11ea-83b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giorgos Kontarinis via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Двое полицейских отстранены от работы после того. как сбили с ног 75-летнего участника акции протеста в Баффало штата Нью-Йорк в США. Поводом стала видеозапись, снятая журналистом радиостанции WBFO, и опубликованная в Сети.

На записи видно, как седой мужчина в маске идёт навстречу большой группе полицейских в защитном снаряжении. Они отталкивают его: один — дубинкой, а другой — рукой, после чего мужчина падет, ударяется головой о бетонный тротуар, теряет сознание, а из его уха течёт кровь, пишет BBC.

К пострадавшему подходит мужчина в военной форме, полицейские тем временем загораживают обзор журналисту и просят его уйти. Мужчину отправили в больницу, где врачи диагностировали у него серьёзную черепно-мозговую травму. В данный момент он находится в тяжёлом состоянии.

Полицейские изначально пытались оправдаться, заявляя, что демонстрант сам споткнулся и упал. Но это вызвало такую волну возмущения в Интернете, что позже представитель департамента полиции признался: заявление готовил человек, не участвовавший в инциденте. Он добавил, что после появления видео полицейских отстранили от работы без сохранения жалования.

Мэр Баффало Байрон Браун обратился к жителям с заявлением, что увиденное сильно потрясло его.

Несколько дней проходили мирные протесты, состоялись встречи со мной, руководителями полиции и жителями, и сегодняшнее происшествие просто обескураживает, — сказал градоначальник.

Позицию мэра поддержал и губернатор штата Эндрю Куомо, сообщивший, что офицеры будут отстранены от работы, пока не завершится расследование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что протесты по поводу смерти Джорджа Флойда проходят не только в Миннеаполисе, они перекинулись на другие города США. Напомним, что во время задержания один из офицеров давил коленом на шею мужчины, несмотря на жалобы на нехватку воздуха и боль. Впоследствии Флойд скончался.