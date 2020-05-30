Протесты в США из-за смерти Джорджа Флойда набирают обороты

https://static.news.ru/photo/226acc2a-a26b-11ea-aca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протесты по поводу смерти Джорджа Флойда проходят не только в Миннеаполисе, они перекинулись на другие города США. Об этом телеканалу «360» рассказали местные жители.

Напомним, что во время задержания один из офицеров давил коленом на шею мужчины, несмотря на жалобы на нехватку воздуха и боль. Впоследствии Флойд скончался. После гибели Флойда в Миннеаполисе начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. По словам жительницы Миннеаполиса Ольги Афанасьевой, произошедшее для многих стало шоком.

Белое население тоже поддерживает темнокожих и выходит вместе с ними на протесты. Мы хотим, чтобы их не притесняли, — цитирует её телеканал.

С ней согласна Светлана Уильямс, проживающая в соседнем городе Сент-Пол. Она считает, что эту ситуацию сейчас пытаются использовать для своей выгодны криминальные структуры.

Отмечается, что акции протеста также начались в Нью-Йорке, Луисвилле, Мемфисе, Фениксе и Денвере. Кроме того, в самом Миннеаполисе появилось много машин из других штатов. Люди прибывали с оружием и битами.

Как писал NEWS.ru, вблизи резиденции президента США Дональда Трампа происходили стычки демонстрантов с полицией. Журналистам, находившимся в Белом доме, временно было запрещено покидать здание, внутрь также никого не пускали. Стражи порядка задержали нескольких участников протеста, остальные демонстранты пытались им помешать.