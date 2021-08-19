В США изъяли 3000 фальшивых COVID-сертификатов из КНР

Служба таможенного и пограничного контроля США изъяла на Аляске более трёх тысяч фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, все конфискованные сертификаты прибыли из Китая. Всего в порту Анкориджа обнаружено от 135 до 150 посылок, отправленных от одного и того же гражданина КНР. В каждой находилось около 20–25 подделок.

Отмечается, что у документов низкое качество печати, по дизайну они копируют справки Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые выдаются медиками при введении пациентам вакцины от коронавируса.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство США не имеет планов по выдаче гражданам COVID-паспортов на федеральном уровне. При этом директор по статистике пандемии в Белом доме Сайрус Шахпар сообщал о том, что в стране хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 70% взрослого населения.