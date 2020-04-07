Поездка ветеранов США на День Победы в Москву отложена из-за COVID-19

Группа американских ветеранов, собиравшихся на празднование Дня Победы в Москву, не сможет приехать из-за пандемии коронавируса. Поездка отложена на неопределённый срок.
Ещё в феврале в Россию собирались ехать 12 ветеранов в возрасте от 96 до 103 лет,
В Москву американские ветераны должны были приехать 2 мая и пробыть до 13 числа, посетив заодно Волгоград, Санкт-Петербург. Теперь поездка отложена до дальнейшего уведомления.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменений в планах о проведении парада Победы 9 мая из-за распространения коронавирусной инфекции нет. О своём намерении посетить Москву в День Победы уже заявили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Чехии Милош Земан.
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