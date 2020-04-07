Поездка ветеранов США на День Победы в Москву отложена из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/83ade810-788a-11ea-a8b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа американских ветеранов, собиравшихся на празднование Дня Победы в Москву, не сможет приехать из-за пандемии коронавируса. Поездка отложена на неопределённый срок.

Ещё в феврале в Россию собирались ехать 12 ветеранов в возрасте от 96 до 103 лет, пишет ТАСС. Они участвовали в боях на Западном фронте.

В Москву американские ветераны должны были приехать 2 мая и пробыть до 13 числа, посетив заодно Волгоград, Санкт-Петербург. Теперь поездка отложена до дальнейшего уведомления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменений в планах о проведении парада Победы 9 мая из-за распространения коронавирусной инфекции нет. О своём намерении посетить Москву в День Победы уже заявили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Чехии Милош Земан.