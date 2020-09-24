Племянница Трампа обвинила его в хищении миллионов долларов у неё

https://static.news.ru/photo/d88266d6-fe95-11ea-b8f8-fa163e074e61_660.jpg Мэри Трамп Фото: Peter Serling/Simon & Schuster/Global Look Press

Племянница президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, дочь его старшего брата Фреда, Мэри Трамп подала иск в Верховный суд штата Нью-Йорк, в котором обвинила дядю, а также других членов семьи в похищении причитавшихся ей десятков миллионов долларов.

В иске американский лидер, его сестра Мэриэнн и их покойный уже брат Роберт обвиняются в мошенничестве и организации заговора, в результате чего Мэри с братом Фредом лишились части состояния, оставленного отцом, а также не получили справедливой доли в наследстве, оставшемся после деда, передаёт The New York Times.

В иске уточняется, что после смерти в 1981 году отца Мэри его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней девушки. Однако вместо того, чтобы заботиться об её интересах, они создали целую схему для «выкачивания средств, сокрытия их хищения и введения её в заблуждение относительно истинной их ценности».

В 1999 году умер отец Трампа и дед Мэри Фред Трамп, после этого истицу, как она утверждает, вынудили подписать соглашение, лишив десятков миллионов долларов или даже больше.

Мошенничество было не просто семейным делом. Это был их образ жизни, — говорится в иске.

В июле 2020 года Мэри Трамп издала книгу «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире». В ней она рассказывает, что одним из факторов, сформировавших мировоззрение нынешнего хозяина Белого дома в детские годы, было стремление избежать неодобрения со стороны отца — Фредерика Трампа. Условия, в которых рос и воспитывался президент США, лишили его способности сопереживать, а также обрубили его связь с реальным миром, считает автор книги.

Младший брат Дональда Трампа Роберт пытался через суд запретить издание книги, но не получилось. Скандальная книга племянницы президента США была раскуплена в первый день, её тираж — 950 тыс. экземпляров, писал NEWS.ru.