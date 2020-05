Женщина, проживающая в доме престарелых в Аллендейле, называет себя «уцелевшей», отмечает CNN. Губернатор штата Фил Мёрфи отметил, что американка продемонстрировала потрясающее проявление силы и духа.

Survivor. That's what Sylvia Goldsholl, 108, calls herself.



After living through the 1918 flu pandemic and also recovering from the novel coronavirus, the label is fitting. https://t.co/nKOcrB2KGi