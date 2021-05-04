Пентагон проанализирует свой подход к работе с НЛО

https://static.news.ru/photo/c97cca00-ad86-11eb-b07c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Генеральный инспектор Пентагона проанализирует, насколько серьёзно оборонное ведомство США относится к участившимся в последние годы случаям проникновения в воздушное пространство страны и закрытые зоны над военными базами неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщает Politico.

Анализ приурочен к презентации по этому вопросу в Конгрессе Соединённых Штатов, намеченной на июнь. Документ составлен американскими службами безопасности. Ряд законодателей ранее выразили сомнения в том, что все государственные ведомства в полной мере предоставляют связанную с НЛО информацию.

Офис генинспектора обычно проводит расследования в случаях серьёзных нарушений закона со стороны военных. Связанную с НЛО проверку в Пентагоне пока официально не комментировали.

В августе 2020 года американское Минобороны объявило о создании целевой группы для изучения и расследования случаев появления НЛО или необъяснимых воздушных явлений, наблюдаемых военными пилотами. Ожидается, что эта группа внесёт основной вклад в подготовку отчёта для законодателей.

Предстоит понять, как стало возможным, что закрытое воздушное пространство над военными [объектами] регулярно — месяцами и годами — нарушается и никого в Министерстве обороны или Конгрессе не ставят об этом в известность, — отметил помощник главы Пентагона по вопросам разведки Кристофер Меллон.

Ранее бывший сенатор Гарри Рид выразил уверенность в том, что российский президент Владимир Путин задействовал НЛО для преследования американских военных. Политик имел в виду инцидент с объектом «пирамидальной формы», который двигался вслед за американскими военным кораблями. Впервые он был заснят американскими военными у побережья Сан-Диего в июне 2019 года.